Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Fatih’te korkutan yangın: Mahsur kalanlar son anda kurtarıldı

Fatih’te korkutan yangın: Mahsur kalanlar son anda kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları görüntü

İlk Müdahale İtfaiye Merdiveni Mahsur Kaldı Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Balkonda kurtarılmayı bekleyen şahıs
-Korkuluklara çıkıp atlamayı düşünen şahıs
-İtfaiyenin şahsı kurtarması
-Mahsur kalan vatandaşın kurtarılması görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) -- Balkondan atlamak üzereyken itfaiye merdiveni yetişti İSTANBUL

- Fatih’te 6 katlı bir binanın 5.katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 kişi mahsur kaldı. Yoğun durmandan etkilenerek balkon korkuluklarına çıkan şahsı atlamak üzereyken son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın, saat 10.00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Abdullatif Paşa sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı bir binanın 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çıkan yangın sırasında daire içerisinde bulunan 3 kişi mahsur kalarak dumandan etkilendi. Yoğun duman nedeniyle balkona çıkarak yardım isteyen yabancı uyruklu şahısların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Korkuluklara çıkıp atlamayı düşünen şahıs son anda itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasıyla birlikte sağlık ekipleri binada mahsur kalan vatandaşlara ilk müdahaleyi bina içerisinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yangının olduğu binanın yanında bulunan otel ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (GK-YM
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement