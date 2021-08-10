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Fatih’te korkutan çatı yangını
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Fatih’te korkutan çatı yangını

Fatih’te korkutan çatı yangını

Alevlerden görüntü

Polis Yangın Sağlık Ekipleri Çatı Yangını 

-Drone görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL - EK) İSTANBUL

- Fatih’te 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi havadan görüntüledi.Yangın, saat 12:45 sıralarında Fatih Balipaşa caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahale Drone ile havadan görüntülenirken, yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.(SB-ZA-
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