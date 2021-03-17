Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih’te kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı

Fatih’te kaza yapan araç takla attı: 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri Direksiyon Kadın Sürücü 

-Yaralı kadın sürücüden görüntü
-Yaralı kadının ambulansa konulması
-Otomobilden görüntü
-Trafikten görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te aracın hakimiyetini kaybeden kadın sürücü kaza yaptı, çarpmanın etkisiyle sürücünün otomobili takla attı. Kaza, saat 21:00 sıralarında Fatih Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Millet Caddesi üzerinden Topkapı istikametine giden kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 DBU 42 plakalı Ford Fiesta otomobili, aynı yönde seyir halinde olan 34 DK 8450 plakalı Renault Latitude markalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın sürücünün otomobili takla attı, sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan kadın sürücü olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartıldı. Kaza sonrası şoka giren kadın sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Millet Caddesi Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan 2 otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. (SB-HK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement