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Fatih’te kağıt toplayan çocuklar belediyenin atık kutusuna girdi
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Fatih’te kağıt toplayan çocuklar belediyenin atık kutusuna girdi

Fatih’te kağıt toplayan çocuklar belediyenin atık kutusuna girdi

Kağıt toplayıcı çocukların kutudaki anları

Kamera Küçük Çocuk Mustafapaşa Irak 

-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kağıt toplayıcısı çocuklar girdikleri kutudaki atıkları toplayıp kaçtı İSTANBUL

- Fatih’te kağıt toplayarak geçimini sağlayan çocukların sokaktaki belediyenin atık kutusuna girerek, içindeki atıkları toplayıp kaçtı. Çocukların kutudan atık malzemeleri aldıkları ise anbean kameraya yansıdı. Fatih Kocamustafapaşa Mahallesinde kağıt toplayarak geçimini sağlayan üç çocuk, Fatih Belediyesi'nin sıfır atık kampanyası kapsamında sokaklara bıraktığı atık toplama kutusuna girdi. Çocuklardan biri atık toplama kutusundaki ambalaj, plastik atık ve kartonları dışarıda bekleyen arkadaşlarına verdi, arkadaşları da kendi arabalarına yükledi. Daha sonra atık kutusundan çıkmaya çalışan küçük çocuk tehlikeli hareketler yaparak kutudan çıktı. Kameranın kendilerini çektiğini fark eden çocuklar ise gülerek ve koşarak olay yerinden hızlıca ayrıldı. O anlar kameralara yansıdı.
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