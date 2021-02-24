Fatih’te kadın kuaförleri korona virüse karşı dezenfekte edildi

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Fatih’te korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki kadın kuaförleri dezenfekte edildi. Fatih Belediyesi, korona virüs salgınının baş göstermesi ile birlikte ilçede, özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fatih Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 335 kadın kuaföründe dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Dezenfeksiyon çalışmasında ilaçlar Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olan ve mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip dezenfektanlar kullanıldı. İlaçların insanlara ve hayvanlara hiçbir zararı bulunmuyor. Ayrıca, kuaförlere maske ve dezenfektan da hediye edildi. (VEG-



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