Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih’te iki metruk bina alev alev yandı

Fatih’te iki metruk bina alev alev yandı

alevli görüntü cep telefonu

Polis Kamera Güvenlik Önlemi Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-itfaiyenin çalışmalarından görüntü
-çatıya çıkan vatandaşlardan görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Yedikule’de, yana yana bulunan iki metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki binanın alevler içinde kaldığını gören mahalleli panik yaşarken, yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın, saat 16.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi Küheylan Sokaktaki iki metruk binada çıktı. Kimsenin yaşamadığı binalar, kısa sürede alevler içinde kaldı. Yükselen alevleri gören mahalle sakinleri panik içinde durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
Kimsenin yaralanmadığı olayda; ekipler yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Öte yandan bazı vatandaşların çatılara çıkarak yangını seyrettiği görüldü.
İki binanın alevler içinde kaldığı dakikalar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı