Fatih’te iki metruk bina alev alev yandı

-itfaiyenin çalışmalarından görüntü

-çatıya çıkan vatandaşlardan görüntü

-genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih Yedikule’de, yana yana bulunan iki metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki binanın alevler içinde kaldığını gören mahalleli panik yaşarken, yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın, saat 16.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi Küheylan Sokaktaki iki metruk binada çıktı. Kimsenin yaşamadığı binalar, kısa sürede alevler içinde kaldı. Yükselen alevleri gören mahalle sakinleri panik içinde durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda; ekipler yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Öte yandan bazı vatandaşların çatılara çıkarak yangını seyrettiği görüldü.

İki binanın alevler içinde kaldığı dakikalar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



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