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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fatih’te helikopter destekli asayiş uygulaması

Fatih’te helikopter destekli asayiş uygulaması

Ceza yiyen berberden dükkanından görüntü

Para Cezası Kıraathane Polis Helikopteri Polis Ekipleri Helikopter 

-Ceza yiyen kıraathaneden görüntü
-Polis helikopterinden görüntü
-Kimlik kontrollerinden görüntü
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Uygulamada korona virüs tedbirlerine uyamayan iki işletmeye cezai işlem uygulandı İSTANBUL

- Fatih’te polis ekipleri helikopter destekli geniş katılımlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında korona virüs tedbirlerine uymayan iki işletmeye cezai işlem uygulandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri saat 17.00 itibariyle ilçe genelinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında şüpheli görülen şahıslar üzerinde GBT sorgusu yapılırken, işletmeler ise korona virüs tedbirlerine uyup uymadığı yönünde denetlendi. Asayiş uygulamasına polis helikopteri de havadan destek verirken, ilçe genelinde adeta kuş uçurtulmadı. Molla Gürani Mahallesi’nde bulunan bir berber ve kıraathaneye korona virüs tedbirleri uyulmadığından dolayı cezai işlem uygulandı. Berber dükkanı içerisinde bulunan müşterilerin maske ve mesafe kurallarını uymadığını fark eden ekipler dükkanın içerisindeki kişilere 900’er TL ceza yazılırken işletme sahibine de idari işlem uygulandı. Yine aynı muhitteki bir kıraathane içerisinde toplanarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 15 kişiye 900’er TL para cezası uygulandı. İşletme içerisindeki masalarda oyun oynatan ve korona virüs kısıtlamalarına uymayan işletme sahibine idari işlem uygulandı. (HES- MB-
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