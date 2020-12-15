Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Fatih’te geniş çaplı ‘narkotik’ uygulaması

- Fatih’te geniş çaplı ‘narkotik’ uygulaması

tünel: "FATİH_NARKOTİK_MT"

Uyuşturucu Köpek Narkotik Şüpheli Araç Cüzdan 

-araçlar durdurulurken görüntü
- aramalar yapılırken görüntü
-köpekli aramalar yapılırken görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )-‘Aspar’ isimli narkotik köpeği de destek verdi İSTANBUL

- İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te narkotik denetimi yaptı. Yapılan denetimde şüpheli araçlar ‘Aspar’ isimli narkotik köpeği ile didik didik arandı. İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,, Fatih ilçesi genelinde geniş çaplı narkotik denetimi gerçekleştiriyor. Yapılan denetime narkotik şubenin yanı sıra, asayiş, yunus, trafik şube ekipleri de destek verdi. Yapılan denetimde durdurulan şahıs ve araçlar arandı. Şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, uyuşturucu bulunma ihtimaline karşı, şahıslara ait çantalar, cüzdanlar ve araçların içi ile bagajlarında didik didik aramalar yapıldı. Araçlarda ayrıca ‘Aspar’ isimli narkotik köpeği ile uyuşturucu araması yapıldı. (MT-EG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement