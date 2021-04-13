Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Fatih’te gelin alma töreninde korona virüs unutuldu

Fatih’te gelin alma töreninde korona virüs unutuldu

Gelin alma töreninden görüntüler

Kamera 

-Davul çalıp oynayanlar
-Genel ve diğer detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Fatih’te gelim alma merasiminde korona virüs unutuldu. Davul zurna eşliğinde oynayan vatandaşlar, kameralara yansıdı. İstanbul’da korona virüs vakalarının en üst seviyeye çıktığı bu günlerde alınan önlemler yine hiçe sayıldı. Fatih Şehremini Mahallesi’nde araçlarıyla sokağı kapatan vatandaşlar gelin alma töreni düzenledi.
Davul çalıp oynayan vatandaşların birçoğunun maske takmadığı görüldü.
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı gelin alma töreni dakikalarca devam etti. (CS- MB-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement