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Fatih’te gasp şüphelileri 450 saat görüntü izlenerek yakalandı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Fatih’te gasp şüphelileri 450 saat görüntü izlenerek yakalandı

Fatih’te gasp şüphelileri 450 saat görüntü izlenerek yakalandı

Olay anı güvenlik kamera görüntüleri

Güzergah Akalan Kamera Gözaltı Polis Ekipleri 

-Şüphelilerin kılık değiştirmeleri
-Şüphelilerin yakalanmaları
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-detaylar
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- 276 kameradaki görüntülerin incelenmesiyle yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi İSTANBUL

- İstanbul Fatih’te gerçekleşen iki olayda gasp edecekleri kişilere saldırdıktan sonra çantalarını almaya çalışan Türkmenistan uyruklu 3 şüpheli yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Polisin şüphelileri yakalamak için 276 kameradan 450 saatlik görüntü izlediği öğrenildi.Geçtiğimiz günlerde Vidinli Tevfik Paşa Caddesi ve Aksaray Meydanı’nda Türkmenistan uyruklu 3 kişi 2 farklı gasp girişimine karıştı. Yaşanan olaylarda ilk önce tekme ve yumruklarla kişilere saldıran şüpheliler, daha sonra ellerindeki çantaları almaya çalıştı. Döviz çalışanlarının ölümüne direnmesiyle gasp girişimlerinde başarılı olamayan şüpheliler kayıplara karışmıştı.450 saat kamera izlendiFatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri gasp girişimlerini gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olay yerinde güvenlik kamera incelemeleri gerçekleştiren ekipler, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Çalışmalar kapsamında 276 adet kamera görüntüsü 450 saat boyunca incelendi. İzlenen görüntülerde şüphelilerin gasp girişiminin ardından kılık değiştirdiği ortaya çıktı.6 ilçede 9 adrese baskınŞüphelilerin kaçtığı güzergahı izleyen ekipler şüphelilerden birinin Şirinevler’de bir adrese girdiği tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda şüpheli kişi bulunamadı. Adreste şüpheliyle beraber yaşayan kişilerin sorgusu yapıldı. Çalışmalar neticesinde 6 ilçede 9 adrese baskın düzenleyen ekipler şüphelilerin Eyüpsultan’daki adreste bulunduğu belirledi.Kovalamaca sonucu yakalandılarEyüpsultan’da belirlenen adrese yakın bir noktada şüphelilerle ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda Türkmenistan uyruklu I.J., F.Ç. ve U.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili olduğu belirlenen 1, kişiyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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