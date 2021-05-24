Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fatih'te dehşet...Günlerce işkence yapıp fidye istediler

Fatih'te dehşet...Günlerce işkence yapıp fidye istediler

Şüphelilerin adliyeye sevki

Ticari Taksi Whatsapp İhbar Mektubu Harekete Geç İşkence 

-İşkence görüntüleri
-Güvenlik kamera görüntüsü
-fotoğraf

( İSTANBUL )- Tavana asılıp işkence ettiler, kameraya kaydettiler İSTANBUL

- Fatih’te Pakistan uyruklu bir kişiyi kaçırıp işkence yaptıkları görüntüleri ailesine atarak 15 bin dolar fidye isteyen 6 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda evde bulunan bir kişi daha kurtarılırken, zanlıların yaptıkları işkence kameralara yansıdı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine Pakistan’dan 15 Mayıs Cumartesi günü bir ihbar mektubu geldi. Gelen mektupta, Pakistan uyruklu Nauman Khalid A. ‘nın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı ve Pakistan’da yaşayan ailesine işkence yaptıkları görüntüleri yollayarak 15 bin dolar para istedikleri belirtilmişti. Kendilerine gelen ihbarı değerlendiren Polis ekipleri hemen harekete geçti.İki kişi kaçırmışlarGasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Nauman Khalid A’nın 12 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Çakmak caddesi üzerinden içerisinde 5 kişinin bulunduğu ticari taksiye bindirdiği öğrenildi. Ekipler çalışmalarını derinleştirerek, Nauman Khalid A.’nın Kağıthane’den Fatih’te bir eve götürüldüğünü tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde Pakistan uyruklu şahıs kurtarılırken evin içerisinde bulunan İpsar A. İsimli şahısın da kaçırıldığı öğrenildi. Konuyla ilgisi olan 6 şüpheli ise Emniyete getirildi.
TutuklandılarAsayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, Hindistan uyruklu Devanad T. (26), Charan Kamal S. (24), Suriye uyruklu Muhammad Raid E. (24), Abubekir A.(32), Ergün E. (43) ve Suriye uyruklu Eigab A.(26) emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.Tavana asıp sallandırdılarNauman Khalid A.’nın, işkenceye maruz kaldığı görüntüler, video ile kayıt altına alınıp ailesine gönderilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ayaklarından tavana astıkları ve defalarca vurup salladıkları görüldü.
Öte yandan, Yunanistan menşeli yabancı hat üzerinden whatsapp yoluyla gönderilen mesajlar ortaya çıktı.
İlgili Foto Galeriler
Kızılderililerden Kalan Mirasla Zengin Olacağını Sanan Gence Yapılan Acımasız TrollemeKızılderililerden Kalan Mirasla Zengin Olacağını Sanan Gence Yapılan Acımasız Trolleme
Tıklanma Rekoru Kıran Whatsapp DiyaloglarıTıklanma Rekoru Kıran Whatsapp Diyalogları
En Çok Paylaşılan WhatsApp Durumları / 8 Aralık 2014En Çok Paylaşılan WhatsApp Durumları / 8 Aralık 2014
Komik WhatsApp DiyaloglarıKomik WhatsApp Diyalogları
En Çok Paylaşılan Whatsapp DurumlarıEn Çok Paylaşılan Whatsapp Durumları
Güldüren Whatsapp KonuşmalarıGüldüren Whatsapp Konuşmaları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement