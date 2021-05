Fatih’te çıkan yangında bir ev küle döndü

-Olay yerinden aktüel görüntüler

- İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu kişilerin kaldığı daire alev alev yandı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yanan daire küle döndü.Yangın, Dervişali Mahallesi Arı Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Dairede yaşayanlar hemen evden dışarı çıkarken çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği daireye müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken yanan daire küle döndü. Polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.Seslere uyandığını söyleyen bina sakinlerinden Fatma Topçu, “Bir an seslere uyandım. Bina yıkılıyor zannettim. Yol çalışması olduğunu sandım. Bir an baktım, alevler çıkıyor. Çıktığımda dumanları gördüm. İtfaiye geldi. Ambulansı aradım. Kendim de ilk yardımcıyım. Bir şey olsa müdahale edecektim. İçeride kimse olmadığını görüyorum. Alevlerin nasıl çıktığını bilmiyoruz. Yabancılar yaşıyormuş galiba” dedi.