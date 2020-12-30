Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih’te camiler dezenfekte edildi

Fatih’te camiler dezenfekte edildi

Ekiplerin çalışması detay

Bild Dezenfeksiyon Harekete Geç Şili Hayvan 

-Dezenfekte işlemi detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Belediyesi 6 kişilik dezenfeksiyon ekibi ilçede bulunan 346 camide Covid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Fatih Belediyesi Covid-19 ile mücadelesine ara vermeden devam ediyor. İlçede farklı zamanlarda düzenli olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar dezenfekte ediliyor. 6 kişilik dezenfeksiyon ekibi bugün de sabah erken saatlerde harekete geçerek ilçede bulunan 346 camide program dahilinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.
Tarihi Fatih ve Süleymaniye Camii’nde yapılan çalışmalar yakından görüntülendi. Ekipler tarafından kullanılan dezenfektanın, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olup, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip olduğu bildirildi.
Ayrıca kullanılan dezenfektanın ekiplere, uygulama ortamını kullanacak insanlara ve hayvanlara hiçbir zararının bulunmadığı öğrenildi. Vatandaşlar ise yapılan işlemlerden memnun kaldıklarını ifade ederek, belediye ekiplerine teşekkür etti. (EG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement