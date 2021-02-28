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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Fatih’te boş binadaki yangın korkuttu

Fatih’te boş binadaki yangın korkuttu

bariyerler ayakla açılırken görüntü

Doğalgaz Yangın Paniği Otomatik Bariyer Zabıta Polis Ekipleri 

-yangından görüntü
-söndürülme çalışmalarından görüntü
-itfaiye ekiplerinden görüntüler
-vatandaşla röportaj
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Yangına ulaşmak için otomatik bariyerleri ayakla açtılar- Fatih’te yangın paniği, iş yerlerine sıçramadan söndürüldü İSTANBUL

- Fatih’te, balıkçı deposu olarak kullanılan iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler yangına ulaşmak için, otomatik bariyerle kapalı olan yolu ayakla basarak açarken, vatandaşlar paniğe kapıldı. Yangın, iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın, saat 09.45 sıralarında Fatih Şehsuvar Bey Mahallesi Çakmaktaşı Sokak’taki iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyük bir kısmı balıkçı deposu olarak kullanılan iki katlı binada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yoğun dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, kafeleri yoğun olduğu bölgedeki araç trafiğine kapalı yola bir süre giriş yapamadı. Bunun üzerine itfaiye ve zabıta ekipleri, çalışmayan otomatik bariyerlerin üstüne basarak yolu açmaya çalıştı. Yolun açılmasının ardından ekipler, yoğun dumanların yükseldiği binaya ulaştı. Yangın, binanın depo olarak kullanılan ve içinde malzemelere sıçradı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, yandaki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangının kesin çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacak. Panik içinde olay yerine gelen binanın yanındaki iş yeri sahibi Cuma Adıyaman, “Çatıda bağırma sebebim burada esnafım, ne olur ne olmaz benim dükkana sıçramasın. Komşumuzun balığı var içinde. Binada kimse yoktu. Ama arkası hepsi restoran ve esnaf, hepsi yanardı. Dükkanlarda yatanlar var. Ben evdeydim, bizim dükkanda kalanlar aradı, bekçi dedi dükkan yanıyor. Ben de koşa koşa sabah sabah pandemi, mandemi dinlemedik geldik. Arkadaşlar haber verdi itfaiyeye. Dükkanlara sıçramadı, ben elektriği indirdim, doğalgazı kapattım, başka taraflara da zarar gelmesin diye, çok şükür itfaiyeci arkadaşlar yetişti” diye konuştu.

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