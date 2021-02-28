Fatih’te bir otelde tarihi eser ele geçirildi



- Fatih’te bir otelde 13 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje ele geçirilip, bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet” konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında; Cuma günü saat 00.30 sıralarında Fatih’te faaliyet gösteren bir otelde arama yaptı. Aramada, 13 adet “2863 Sayılı Kanun” kapsamında ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Yakalanan K.D. (39) isimli şahsın yapılan sorgulamasında “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanununa Muhalefet” suçundan 2 farklı aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs hakkında “2863 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. Şahısın işlemlerinin devamında “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanununa Muhalefet” suçundan aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ele geçirilen objeler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edildi.



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