Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Fatih’te bir otelde tarihi eser ele geçirildi

Fatih’te bir otelde tarihi eser ele geçirildi

Fotoğraf

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Akalan 


- Fatih’te bir otelde 13 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje ele geçirilip, bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet” konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında; Cuma günü saat 00.30 sıralarında Fatih’te faaliyet gösteren bir otelde arama yaptı. Aramada, 13 adet “2863 Sayılı Kanun” kapsamında ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Yakalanan K.D. (39) isimli şahsın yapılan sorgulamasında “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanununa Muhalefet” suçundan 2 farklı aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs hakkında “2863 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. Şahısın işlemlerinin devamında “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanununa Muhalefet” suçundan aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ele geçirilen objeler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı