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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Fatih’te bir handa çıkan yangında han bekçisi hayatını kaybetti

Fatih’te bir handa çıkan yangında han bekçisi hayatını kaybetti

Handan detay

Adli Tıp Adli Tıp Kurumu 

-Dumandan kararan cam
-Baca
-Hanın kapısı
-İtfaiye ekipleri
-Olay yeri inceleme
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te bir handa henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığı sırada han içinde olan hanın eski bekçisinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay, bu akşam saat 21.30 sıralarında Fatih Tahtakale’de bulunan Balkapanı handa yaşandı. Handa henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından içeride bulunan hanın eski bekçisi 71 yaşındaki Mevlüt Türkan’ın dışarı çıkmadığı öğrenildi. Bunun üzerine yangının çıktığı han içinde araştırma yapan itfaiye ekipleri, içeride kalan Türkan’ın cansız bedenine ulaştı. Türkan’ın cesedi inceleme yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürülürken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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