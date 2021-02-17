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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fatih’te bir binanın çatısında yangın çıktı, bitişiğinde bulunan otel tahliye edildi

Fatih’te bir binanın çatısında yangın çıktı, bitişiğinde bulunan otel tahliye edildi

Binanın çatısında alevlerin yükseldiği anlara ait görüntü

Çatı Katı Sağlık Ekibi Trol 

-Otelden bavulları ile tahliye edilen vatandaşlardan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te bir binanın çatısında çıkan yangının büyümesiyle alevler yükselirken yanında bulunan oteldeki vatandaşlar tahliye edildi. Yangın çok sayıda itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alınırken olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay, saat 04:00 sıralarında Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi Derin Kuyu Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın çatısı alevler içerisinde kaldı. Yangın çıkan binanın yanında bulunan oteldeki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
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