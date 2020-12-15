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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Fatih’te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1’i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi

Fatih’te bekçilere ateş eden 3 şüpheli şahıstan 1’i bacağından vurularak etkisiz hale getirtildi

Polis ekipleri

Ziynet Eşyası Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Dur İhtarı 

-Yerdeki silah
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatit’te bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçan üç şahıstan biri bacağından vurularak yakalandı. Olay bu akşam 23.00 sıralarında Fatih Aksaray Küçük Langa caddesinde yaşandı. Sokakta devriye gezen bekçi ekipleri şüphelendikleri üç şahsı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüpheli şahıslar bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı ve bekçilere ateş açtı. Bekçiler de silahlı saldırıya karşılık verdi. Bir kişi bacağında vurularak etkisiz hale getirildi.
Vurulan kişinin üzerinden 2 adet silah ve bir miktar ziynet eşyası çıktı. Diğer iki şüpheli şahıs ise ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ise yerde bulunan silah ve boş kovanlar üzerinde inceleme yaptı. Kaçan iki kişini yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
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