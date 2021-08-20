Fatih’te alacak-verecek meselesi cinayetle bitti



- Fatih’te yabancı uyruklu iki şahıs, alacak-verecek meselesi yüzünden kavga etmeye başladı.

Şahıslardan biri cinnet getirerek karşı tarafı bıçaklayıp kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahsı kıskıvrak yakaladı. Olay, 18 Ağustos Çarşamba günü Fatih Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Husseın K. ve Ammar Imad S.A isimli şahıs bir sokak ortasında tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Husseın K. yanında getirdiği bıçağı çıkartarak Imad S.A’yı bıçakladı. Şahıs olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışırken, gelen ihbar üzerine olay yerine Ambulans ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Imad S.A’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kıskıvrak yakalandı Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro amirliği ekipleri görgü tanıklarının ifadesini aldı. Ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarını da kullanarak şüpheli şahsın kimliğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları operasyon neticesinde Husseın K. Yı Fatih’te kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edildi Şüphelinin ifadesinde ise olayın alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

