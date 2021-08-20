Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Fatih’te alacak-verecek meselesi cinayetle bitti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Fatih’te alacak-verecek meselesi cinayetle bitti

Fatih’te alacak-verecek meselesi cinayetle bitti

Şüphelinin adliyeye sevki

( İSTANBUL ) İSTANBUL

İlk Müdahale Operasyon Alacak Verecek Meselesi Gözaltı Cinayet 


- Fatih’te yabancı uyruklu iki şahıs, alacak-verecek meselesi yüzünden kavga etmeye başladı.
Şahıslardan biri cinnet getirerek karşı tarafı bıçaklayıp kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahsı kıskıvrak yakaladı. Olay, 18 Ağustos Çarşamba günü Fatih Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Husseın K. ve Ammar Imad S.A isimli şahıs bir sokak ortasında tartışmaya başladı.
Çıkan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Husseın K. yanında getirdiği bıçağı çıkartarak Imad S.A’yı bıçakladı. Şahıs olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışırken, gelen ihbar üzerine olay yerine Ambulans ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Imad S.A’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kıskıvrak yakalandı Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro amirliği ekipleri görgü tanıklarının ifadesini aldı. Ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarını da kullanarak şüpheli şahsın kimliğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları operasyon neticesinde Husseın K. Yı Fatih’te kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edildi Şüphelinin ifadesinde ise olayın alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı