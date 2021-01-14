Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fatih’te 630 erkek kuaförü dezenfekte ediliyor

Fatih’te 630 erkek kuaförü dezenfekte ediliyor

Berber ve kuaförler dezenfekte görüntü

Asad Dezenfeksiyon Şili Irak 

-Röportaj
-Detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te bulunan 630 berber ve erkek kuaförü belediye ekipleri tarafından ücretsiz olarak ilaçlanıp dezenfekte ediliyor. Dükkanları dezenfekte eden ekipler maske de hediye ediyor. Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri tarafından, ilçe sınırları içerisinde yürütülen dezenfeksiyon uygulamaları devam ediyor. Kurulan 6 ekip 12 kişilik ilaçlama personeliyle, ilçede bulunan 630 berber ve erkek kuaförlerinde program çerçevesinde dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Berber ve kuaförlerin iş yerlerini ücretsiz olarak ilaçlayıp dezenfekte eden belediye ekipleri dükkanlara maske de hediye ediyor. “80-90 derecede dezenfekte ediyoruz” Erkek kuaförü işletmecisi Orhan Alpak, “En önemlisi biz sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Her bir koltuğumuzu boş bırakıyoruz. Salonumuz zaten baya büyük, saatte bir randevu alıyoruz. 10-15 dakika malzemelerimizi 80-90 derecede dezenfekte ediyoruz. Her masada dezenfektanlarımızda var. Elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz ve müşterilerimizin beklemesine engelde oluyoruz. Mesaj ve paylaşımlarla müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. Fatih belediyesine çok teşekkür ediyorum. Periyodik olarak gelip dezenfekte yapıyorlar ve maske bırakıyorlar. Memnunuz belediyemizden” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı