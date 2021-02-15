Fatih’te 4 katlı metruk bina ikinci kez yandı

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( İSTANBUL ) -- Mahalle sakinleri ısınmak için giren madde bağımlılarının yaktığını iddia etti İSTANBUL



- Fatih’te metruk bir binada ikinci kez yangın meydana geldi. Mahalle sakinleri yangının ısınmak için giren madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını iddia etti. Olay, Aksaray Alboyacılar Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına müdahale eden itfaiye, kısa sürede kontrol altına aldı. Daha önceden de yandığı öğrenilen binada ağır hasar oluştu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Mahalle sakinleri ise karlı havada ısınmak için binaya girenlerin yangını çıkarmış olabileceğini iddia etti. Dumanları gördüğünü söyleyen bir vatandaş, “İtfaiyenin siren sesleri duyuldu. Geldiler. Hızlıca müdahale ettiler. İlk anlarda yoğundu. Havaya ateş parçaları da çıktı. Şu anda kontrol altına aldı. Burası tarihi bir bina. Yıkılma tehlikesi var gibi. Dün yoğun bir kar vardı. İçeride madde bağımlıları yakmış olabilir” dedi.

2 seferdir aynı binanın yandığını söyleyen mahalle sakini, “Isınmak için mi oraya girdiler, bilmiyorum. Resmen yaktılar orayı. Yazık. Günah. Tarihi bina burası. 3-5 kişi yatıp kalkıyorlar. Sonra ateş yakıyorlar. Ondan sonra da yaktılar” diye konuştu.

(CS-HK-



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