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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Fatih’te 4 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı

Fatih’te 4 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı

Alevli görüntü vatandaş çekimi

Çatı Katı Çekim Trol 

-Dumanlar
-İtfaiye ekipleri
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te 4 katlı bir iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, bu akşam saat 23.10 sıralarında Fatih Atatürk Caddesinde bulunan 4 katlı bir iş merkezinde çıktı. İş merkezinin çatı katı alev alevler içinde kaldı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak iş merkezinin hemen yanında bulunan tarihi yapıya sirayet etmesini önledi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebine ilişkin için çalışma başlatıldı. (FT-
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