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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Fatih’te 2 katlı metruk ahşap bina alev alev yandı

Fatih’te 2 katlı metruk ahşap bina alev alev yandı

Binanın alev alev yandığı görüntüler

Polis Kamera Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te sabah saatlerinde 2 katlı metruk ahşap binada yangın çıktı. Bina alev alev yanarken çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay, saat 07:00 sıralarında Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Mehmet Paşa Yokuşu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı metruk ahşap binanın 2’nci katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binanın alev alev yandığı anlar kamerada Bina alev alev yanarken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Herhangi can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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