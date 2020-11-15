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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Fatih'te 1 kişi silahla yaralandı - İSTANBUL

Fatih'te 1 kişi silahla yaralandı - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinden görüntülerFatih'te 1 kişi silahla yaralandıİSTANBUL (AA) - Fatih'te silahla vurularak yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Karagümrük Mahallesi'ndeki bir kahvehanede M.G, T.G.'yi silahla ateş ederek yaraladı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.T.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

İlk Müdahale Polis Hastane Kahvehane Sağlık Ekipleri 

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