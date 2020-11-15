Fatih'te 1 kişi silahla yaralandı - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinden görüntülerFatih'te 1 kişi silahla yaralandıİSTANBUL (AA) - Fatih'te silahla vurularak yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Karagümrük Mahallesi'ndeki bir kahvehanede M.G, T.G.'yi silahla ateş ederek yaraladı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.T.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
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