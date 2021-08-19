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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Kaza yapan otomobilden görüntü

Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Köprü 

-Kaza yapan otomobilin kaldırılmasından görüntü
-Trafik yoğunluğundan görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Kaza nedeniyle köprüde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı İSTANBUL

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde seyir halinde olan otomobile bir başka otomobilin çarpıp kaçması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprünün Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza saat 01.45'te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UL 5410 plakalı otomobil Ankara istikametine seyir halinde iken, başka bir otomobilin kendisine arkadan çarpması sonucu kaza yaptı. Kazada 3 Kişi yaralandı Meydana gelen kazada 34 UL 5410 plakalı otomobilin içindeki üç kişi yaralandı. Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıları çıkararak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Köprüde yoğunluk yaşanıyor Kazada hasar alan otomobil yoldan kaldırıldı. Meydana gelen kaza nedeniyle köprüde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Aracın yerinden kaldırılması ile birlikte yol tekrardan trafiğe açıldı. Kazaya sebebiyet verdiği düşünülen ve kaza yerinden kaçan otomobil ise polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor. (DH-MÇ-Y)
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