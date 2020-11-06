Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turuncu renge büründü - İSTANBUL
- FSM köprüsünden görüntülerİSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemi hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.Lösemili Çocuklar Haftası'nda "Her Çocuk Bir Kahraman" sloganı ile farkındalık yaratmayı hedefleyen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2 - 8 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenliyor.Etkinlikler kapsamında lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü de turuncu renge büründü.Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma, gün ağarıncaya kadar sürecek.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım