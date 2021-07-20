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Fatih Camii'nde bayram namazı coşkusu
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Fatih Camii'nde bayram namazı coşkusu

Fatih Camii'nde bayram namazı coşkusu

Namaz kılınma anları görüntü

Bayram Coşkusu Kalaba Alabalık Bayram Namazı 

-Dağılma anları görüntü
-Drone görüntüleri

( İSTANBUL -DRONE)- Kurban Bayramında binlerce vatandaş Fatih Camii'ne akın etti İSTANBUL

- Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Fatih Camii'ne akın etti. Cami avlusuna taşan bayram namazı yoğunluğu drone ile görüntülendi. Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş Fatih Camii'ni doldurdu. Sabah namazı ile birlikte artmaya başlayan Fatih Camii'ndeki kalabalık, bayram namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Fatih Camii’ne gelen vatandaşlar avluyu ve çevresini neredeyse tamamen doldurdu. Fatih Camii'nde bayram coşkusu drone ile havadan da görüntülendi. (DZ-AFS-ÖFA
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