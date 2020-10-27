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( ANKARA ) - Fatih Belediyesi’nin Sıfır Atık Projesi’ne ödül ANKARA



- Fatih Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Mobil Atık Toplama Aracı / Atığını Getir Projeye Katıl çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında belediyelerin başarılı sıfır atık projeleri ödüllendirildi. Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla ATO Congresıum'da gerçekleşen Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreninde Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Mobil Atık Toplama Aracı ve Atığını Getir Projeye Katıl çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

Sıfır atık projesi kapsamında farklı uygulamalarıyla dikkat çeken Fatih Belediyesi, Toplam 13 bin 562 ton atığın geri dönüşüm sistemine dahil edilmesine katkı sağlayarak; evsel atıklardan ayrıştırılması sonucunda; yıllık 1 milyon 630 bin TL tasarruf el de etti. Proje çerçevesinde atıklar kaynağında ayrı bir şekilde toplanırken okullarda, kamu kurumlarında, sağlık kuruluşlarında, marketlerde ayrı toplama sistemleri oluşturuldu. Karışık ambalaj, cam, tekstil, bitkisel yağ, elektronik, pil atıkları olmak üzere 6 farklı türde kaynağında ayrı toplama yapılarak atıklar sınıflarına göre, dizayn edilen kumbaralarca toplandı ve Lisanslı toplama ve ayırma tesisinde manuel olarak ayrıştırıldı. Ambalaj atıkları, tekstil atıkları, atık camlar, bitkisel atık yağlar, atık piller ve elektronik atıklar için ayrı toplama sistemleri ve araçlarının mevcut olduğu sistemde cadde ve sokaklara konumlandırılan geri dönüşüm kumbaraları, iç mekan geri dönüşüm setleri aracılığıyla toplama sağlanıyor. Proje kapsamında; 2018 yılında okullar arası Geri Dönüşüm Yarışması ile 650 adet bisiklet, 34 adet tablet, 4 adet dizüstü bilgisayar dağıtımı yapıldı. Atığını Getir & Projeye Katıl Projesi ile; konutlarda farkındalık oluşturmak amacıyla; 2 adet Atık Getirme Noktası konumlandırıldı. Fatih Sıfır Atık Takımları Projesi ile velilerin ve öğrencilerin birlikte eğitilmesi hedefleniyor. 5 gün 5 atık Projesi aracılığıyla; öğrencilere atık getirme günleri hakkında bilgi verilirken İlçede atık projeksiyon haritası oluşturuldu ve atık türlerine göre toplama programları oluşturuldu. Kağıt toplayıcıları için ise ; 17 adet atık getirme noktası oluşturularak; 105 kişi sisteme dahil edildi. ( HK-



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