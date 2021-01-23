Fatih Belediyesi Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

-Belediye başkanının konuşması

-Ödül alan fotoğrafçılar

-Belediye başkanı ile röportaj

-Birincilik alan fotoğrafçıyla röportaj

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Dereceye giren fotoğrafların da sergilendiği törende konuşan Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Yarışmaya 950 kişi katıldı, 91 eser ödüle layık görüldü” dedi.

Fatih Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile birlikte bu yıl ilki düzenlenen ‘Fatih Belediyesi Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren isimler ödüllerine kavuştu. Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerisi’nde Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreni ve sergi açılışına AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ve fotoğraf sanatçıları katıldı.

Yarışmaya, 950 katılımcının gönderdiği 4 bin 711 eser, yarışmanın jüri üyeleri Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Coşkun Aral, İzzet Keribar, Leyla Emektar, İhsan İlze, İsmail Küçük, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Abdullah Kargılı ve Hasan Özdemir tarafından tek tek değerlendirildi. Değerlendirme sonucu ‘Serbest Vizör’, ‘Bir Hikaye Anlat’ ve ‘Çek Kurgula Yarış’ olmak üzere üç farklı kategoride yarışan katılımcılar arasından kazananlar seçildi. “950 kişi katıldı, 91 eser ödüle layık görüldü” Bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri fotoğraf yarışmasının ilçenin kültürel değerlerini de ortaya çıkardığını ifade eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Fatih’imizde pandemi sürecine rağmen birinci fotoğraf yarışmamızı yaptık. Birçok kişi katıldı ve yarışmamızı üç kategoride yaptık. Bu yarışmaya katılan fotoğrafçılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fatih, Suriçi geçmişten beri sanatçılara ilham veren bir yer, fotoğraf sanatçılarımız da bunu söylüyor. Biz her gün bu fotoğraflarda kadraja sığan kareye giren yerlerin yanından geçiyoruz ama fotoğraflarla birlikte farklı yönlerini de görüyoruz. Fotoğrafın öyle bir özelliği var. İnşallah 2021 yılında da ikincisini gerçekleştireceğiz. İlk yarışma ve pandemi koşullarında olmasına rağmen 950 katılımcı fotoğraflarını, eserlerini gönderdi. 91 eser de jürimiz tarafından ödüle layık görüldü.

Bugün de bu eserlerin sahiplerine ödülleri dağıtıldı. Bu serginin kitabını da bastırdık. Hem dijital mecrada hem de kitapla, fotoğraf severlerin beğenisine sunmuş olduk” ifadelerini kullandı. 3 günde çektiği 48 fotoğrafla kolaj yaptı Düzenlenen yarışmada birincilik ödülünün sahibi olan Okan Özdemir, “Birkaç farklı kategoride katılmıştım, birinci oldum. Birinci olarak seçilen fotoğrafım da bu olmuş. Fotoğrafım Balat evlerini anlatıyor. Balat’ın çok farklı kültürlerden oluşan kozmopolit bir yapısı var. Bunu tek fotoğrafla anlatmak çok zordu, bu yüzden ben de birden fazla fotoğrafla bir kolaj çalışması yaptım. Burada 48 fotoğraf var, 3 farklı günde çektim ve onları birleştirerek bu seriyi oluşturdum” diye konuştu.

Kadırga Sanat Galerisi’nde dereceye giren eserlerin bulunduğu sergi 26 Şubat tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.



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