Fatih aradı, buldu şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak
FATİHİN GÖRÜNTÜLERİ
( ANKARA ) ANKARA
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal payşalış sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1’de dönecek. Bahtı açık olsun” ifadelerine yer verdi. (ME
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım