

- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 46. Oturumuna katılan Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi, idam cezasını reddettiğini yeniledi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 46. Oturumunda video konferans yöntemiyle katılan Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi, idam cezasını reddettiğini yeniledi. Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi Başkanı Amina Bouayach, konseyin idam cezasının kaldırılmasına ilişkin açık ve tutarlı bir tutum sahibi olduğunu vurgulayarak, "İdam cezası yaşam hakkının en ciddi ihlali” ifadesini kullandı. Bouayach Fas’ın insan haklara verdiği önemin altını çizerek “Fas Anayasa'nın 20. Bölümü istisnasız yaşam hakkını sağlıyor. Fas Anayasası insan hakları koruyor” sözlerini kullandı. Bouayach, Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi’nin hapishanelere düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirdiğini ve mahkumların haklarının izlenmesini ve korunmasını sağlamak için çabaladığını da vurguladı.



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