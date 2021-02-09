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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Fas’taki sel felaketinde bilanço artıyor - Hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e ulaştı

- Fas’taki sel felaketinde bilanço artıyor - Hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e ulaştı

Tanca'yı vuran sel

( RABAT ) - Fas’taki sel felaketinde bilanço artıyor- Hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e ulaştı RABAT

Tekstil Atölyesi Elektrik Çarpması Sel Felaketi Şiddetli Yağış Afet Bölgesi 


- Fas’ı etkisi altına alan şiddeti yağışların yol açtığı selde Tanca şehrindeki kaçak bir tekstil atölyesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Geçtiğimiz ay Fas'ın Kazablanka ve Rabat şehirlerinde yaşanan sel felaketinden benzer görüntüler bu hafta sonu da Tanca’dan geldi. Hafta sonu Fas’ın büyük bir bölümünü etkisi altına alan şiddetli yağışlar, ülkenin kuzeyindeki Tanca kentinde sele neden oldu. Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece, Tanca'nın Branes yerleşim bölgesindeki bir villanın bodrum katında bulunan kaçak tekstil atölyesi su altında kalmıştı. Atölyede mahsur kalan 24 Fas vatandaşı hayatını kaybederken, 10 kişi kurtarılmıştı. Yetkililerden bu sabah yapılan açıklamaya göre ölü sayısı 28'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 20 ile 40 arasında değiştiği, 17'sinin kadın olduğu açıklandı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma açılırken, atölyenin sahibi polis tarafından gözaltına alındı. Fas basını, felaketin yaşandığı atölyede hayatını kaybedenlerin ölüm nedeninin elektrik çarpması olabileceğini belirtti.
Yerel yetkililer, olay yerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak ve mağdurların cansız bedenlerine ulaşmak için hala çalışmalara devam ediyor. Tanca-Tetuan-El Huseyma bölge Valisi Mohamed Mhidia da afet bölgesine gelerek durumu yakından takibe aldı.
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