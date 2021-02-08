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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Fas'ta sel: 24 ölü

- Fas'ta sel: 24 ölü

Tanca'dan detay

Tekstil Atölyesi Sel Felaketi Şiddetli Yağış Felaket 

-Bölgede arama kurtarma çalışmaları

( RABAT ) RABAT

- Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentinde meydana gelen sel felaketinde 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentinde aralıksız devam eden şiddetli yağış sonucu sel meydana geldi. Sel suları, Tanca'nın El-Enas mahallesindeki bir binanın zemin katında bulunan bir tekstil atölyesine sızdı. Sel sularının atölyeye sızması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Güvenlik ve sivil koruma güçlerinin müdahalesinin ardından sular altından kalan atölyeden 10 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
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