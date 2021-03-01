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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Fas’ta aşırı yağışlar sele neden oldu

- Fas’ta aşırı yağışlar sele neden oldu

-Sellerden görüntüler

Bild Aşırı Yağış 

--Sel sularından son anda kurtarılan adam
--Sele kapılan araçlar

( RABAT ) RABAT

- Fas’ın Tetuan kentinde aşırı yağışların ardından meydana gelen selde birçok araç kullanılamaz hale gelirken, ev ve iş yerlerini de su bastı. Fas’ın kuzeyinde yer alan Tetuan kentinde aşırı yağışlar sele neden oldu. Sel nedeniyle birçok araç kullanılamaz hale gelirken, ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte bazı vatandaşlar sel sularından son anda çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı. Şu ana kadar ise can kaybı bildirilmedi. Ülkede 8 Şubat’ta Tangier kentinde meydana gelen selde 24 kişi hayatını kaybetmişti.
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