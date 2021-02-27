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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Fas’ta 3 milyon 300 binden fazla kişi aşılandı

- Fas’ta 3 milyon 300 binden fazla kişi aşılandı

Fas'ta devam eden aşılama kampanyaları

( RABAT ) RABAT

İsveç Lyon İsviçre 


- Fas’ta korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasında şu ana kadar 3 milyon 327 bin 858 kişiye aşı yapıldı. Dünya genelinde korona virüsle mücadele devam ederken, birçok ülkede başlatılan aşılama kampanyaları devam ediyor. Fas’ta sağlık yetkilileri, korona virüsle mücadele kapsamında şu ana kadar 3 milyon 327 bin 858 kişinin aşılandığını duyurdu. Ülkede son 24 saatte 480 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısının 482 bin 994’e yükseldiği belirtildi. Virüs nedeniyle toplam can kaybının ise 8 bin 608’e ulaştığı ifade edildi. Fas’ta korona virüs vaka ve ölü sayısında artış yaşanırken, tedbirler sıkılaştırılmıştı. Avusturya, Portekiz, İsveç, Çekya, Ukrayna, Almanya, Hollanda, İsviçre dahil olmak üzere en az 9 ülke ile karşılıklı tüm uçuşlar geçici olarak askıya alınmıştı.
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