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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Farları yanmadığı için durduruldu, alkollü çıktı

Farları yanmadığı için durduruldu, alkollü çıktı

Sürücüden görüntü

Alkollü Sürücü Polis Polis Ekipleri Trol 

-Alkol üflemesinden görüntü
-Alkolmetreden görüntü
-Cezai işlemlerden görüntü
-Yolcu kadına bilgi verilmesi
-Kadın ile alkollü sürücünün tartışmasından görüntü
-Kadının yürüyerek gitmesinden görüntü
-Aracın çekilmesinden görüntü
-detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Alkollü sürücünün aracı trafikten men edildi DÜZCE

- Düzce’de farları yanmayan otomobil sürücüsünü uyarmak için durduran polis ekipleri, sürücünün alkollü olduğunu fark edince ehliyetine 6 ay el konularak, aracı trafikten men edildi. Düzce’de polis ekipleri D-100 karayolu üzerinde gezici devriye yaptığı esnada İ. A. idaresindeki 81 EA 796 plakalı otomobilin farlarının yanmadığını fark etti. Trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğü ekipleri sürücüyü uyarmak için aracı yol kenarına çekmesini istedi. Sürücüye farlarının yanmadığı söylendiği esnada alkollü olduğu fark edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün 1.50 promil alkollü olduğu ve aracının trafikten men edildiği görüldü.
Sürücü İ. A.’ya gerekli cezai işlemler uygulanırken, otomobil ise çekici ile yediemin otoparkına götürüldü.
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