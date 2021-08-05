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Farkındalık oluşturmak için kan bağışında bulundular
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Farkındalık oluşturmak için kan bağışında bulundular

Farkındalık oluşturmak için kan bağışında bulundular

Protokol kan verme detay

Orman Yangınları Farkındalık Kamu Kurum ve Kuruluşları Kan Bağışı İtfaiyeciler 

-Vali açıklama
-Belediye başkanı açıklama

( SİVAS )-Sivas’ta ‘Kanım Sana Feda Gardaşım’ programı kapsamında Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Kızılay’a kan bağışında bulundu SİVAS

- Sivas’ta ‘Kanım Sana Feda Gardaşım’ programı kapsamında Vali ve Belediye Başkanı Kızılay’a kan bağışında bulundu. Sivas’ta 5 Ağustos ‘Dünya Sivaslılar Günü’ nedeniyle farkındalık oluşturmak için ‘Kanım Sana Feda Olsun Gardaşım’ adlı kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Atatürk ve Kongre müzesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve bazı protokol üyeleri katıldı.
“4 milyona 1 milyon ilave fidan” Etkinlikte konuşan Vali Salih Ayhan, “Gardaş olmak, bir olmak, beraber olmak zor zamanda ve ihtiyacı olanın yanında olmaktır. Şuanda güney sahillerindeki fiziken orada olamasak ta, ruhen ve aklen orada olduğumuzu tüm vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. Bu Gardaşlık Festivali için de toplanan bütçelerin tamamını da o bölgede ihtiyacı olan vatandaşlara devletimizin belirlediği kullaralar çerçevesinde de aktaracağız. Her yıl Sivas’ımızın 4 milyon fidan toprakla buluştuğu kurumlarımızla birlikte 4 milyona 1 milyon ilave ederek toplam 5 milyon yaparak buna cevap vermiş olduk. Sivaslılar olarak orman yangınlarına reaksiyon göstermiş olduk” dedi.
“Doğal afete yaptığımız mücadelede başarılı olacağız” Festival için ayrılan bütçeyi orman yangınlarına göndereceklerini söyleyen Hilmi Bilgin, “Bugün burada Kızılay Kan Merkezinde “Kanım Sana Feda Gardaşım” sloganıyla başlattığımız kan verme programını birazdan il protokolümüzle gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle ormanla mücadelede tüm kahraman itfaiyecilerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye devleti büyüktür. Her türlü algıya rağmen inşallah doğal afete yaptığımız mücadelede başarılı olacağız bizde gardaş olarak Gardaşlık Festivalindeki ortaya çıkan bütçeyi de sayın valimiz sağ olsun bu bütçeyi de oradaki yanan ormanlarımızı ağaçlandırmak adına inşallah Orman Bakanlığımız nezlinde açılan hesaba atarak onlara destek olacağız. Ben tekrar tüm Sivaslı hemşehrilerimizin Gardaşlık Festivalini tebrik ediyorum ve bu vesileyle tüm Sivaslı hemşehrilerimizi kan vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Vali Ayhan ve Başkan Bilgin konuşmalarının ardından kan bağışında bulundu.
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