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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Fark edildiğini anlayan hırsız çaldığı malzemeleri bırakıp kaçtı

- Fark edildiğini anlayan hırsız çaldığı malzemeleri bırakıp kaçtı

Bisikletin görüntüsü

Polis Bisiklet Hırsız Polis Ekipleri Irak 

-Demir profillerin görüntüsü
-Polis ekipleri inceleme
-Polisin bisikleti götürmesi
-Polisin ekip otosuna profilleri taşıması
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da çaldığı malzemeleri bisiklete yükleyip götürürken fark edildiğini anlayan hırsız bisikleti ve çaldığı malzemeleri bırakıp kaçtı. Olay, Selçuklu Mahallesi 5507 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletle bazı malzemeleri götürmeye çalışan bir şahsın olduğunu fark eden mahalledeki inşaat bekçisi, şüphelendiği şahsa dur diye sesledi. Bekçinin seslenmesi üzerine panik olan hırsız inşaattan çaldığı pencere ve kapı profillerini bisikletiyle birlikte atarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. İnşaat bekçisinin verdiği eşkal bilgisini alan polis ekipleri çalıntı malzemeleri ve bisikleti incelemek için İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-
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