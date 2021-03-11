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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fareye “kanka“ diye seslendi, tebessüm ettirdi

Fareye “kanka“ diye seslendi, tebessüm ettirdi

Vatandaşın fare ile konuşma görüntüsü

( AMASYA ) AMASYA

Diyalog Cep Telefonu 


- Amasya'da bir vatandaşın fareye “Kanka ne yapıyorsun?” diye seslenmesi tebessüm ettirdi. Hayvansever vatandaşın fare ile diyalogları hem güldürdü hem de yürekleri ısıttı. Amasya'nın Taşova ilçesinde bir vatandaş rastladığı fareyi cep telefonu ile yakından görüntüledi. Fare ile diyalog kurmaya çalışan vatandaş ona "Kanka, ne yapıyorsun?" diye seslendi. Tedirgin halde duran fare ise bir süre sonra gözden kayboldu.
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