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Fanatik Yahudiler, Doğu Kudüs'te yürüyüş düzenledi
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Fanatik Yahudiler, Doğu Kudüs'te yürüyüş düzenledi

Fanatik Yahudiler, Doğu Kudüs'te yürüyüş düzenledi

Yürüyüşten görüntüler

Kalaba Alabalık Aşı Arbede İsrail 

-Detay

( KUDÜS ) KUDÜS

- Fanatik Yahudiler, İsrail polisinin himayesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yürüyüş düzenledi.
Doğu Kudüs'te Fanatik Yahudiler'in yarın Mescid-i Aksa'ya yapacağı büyük baskın öncesi gerginlik devam ediyor. Fanatik Yahudiler, Doğu Kudüs'te İsrail polisinin himayesinde yürüyüş düzenledi.
Yürüyüş sırasında Kudüs'ün bir kaç bölgesinde Filistinliler ile İsrail güçleri arbede yaşandığı belirtildi. Tapınak (Heykel) grupları olarak adlandırılan aşırılık yanlısı Yahudi örgütleri, yarın sözde Tapınağın Yıkılışı’nın yıldönümünde Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın düzenlenmesi çağrısını yapmıştı. Filistin Alimleri Birliği ise Yahudi yerleşimcilerin yarın kalabalık gruplar halinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleme çağrıları karşısında uyarıda bulunmuştu.
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