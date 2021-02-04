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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Falezlerden düşerek ölen kadın, aynı gün oğlunun mezarına gitmiş

Falezlerden düşerek ölen kadın, aynı gün oğlunun mezarına gitmiş

arşiv görüntüler

( ANTALYA )- 3 ay önce kalp krizinden ölen oğlunun mezarından çıkıp falezlere gelmiş ANTALYA

Kayalı Deniz Polisi Cenaze Kalp Krizi Sağlık Ekipleri 


- Antalya’da falezlerden düşerek hayatını kaybeden kadının olaydan önce, 3 ay önce kalp krizinden hayatını kaybeden oğlunun mezarını ziyaret ettiği belirtildi. Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerden, dün düşme sonucu hayatını kaybeden 49 yaşındaki Serap Naktürk'ün cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarınca morgtan alındı. Naktürk’ün cenazesi Kurşunlu Mezarlığından toprağa verildi.
Serap Naktürk’ün olay günü, 3 ay önce kalp krizinden 23 yaşında hayatını kaybeden oğlunun mezarını ziyaret ettiği ve daha sonra gezmek için parka geldiği öğrenildi. Naktürk’ün yorulduğu için falezlerin kenarına oturduğu ve dengesini kaybederek kayalık alana düştüğü belirtildi. Parktaki falezlerden gelen ihbarı değerlendiren itfaiye, deniz polisi ve sağlık ekipleri, kayalık alanda Serap Naktürk'ün cansız bedenine ulaşmıştı.
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