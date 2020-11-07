Falezlerden düşen 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da 3 çocuk annesi kadın falezlerden düştüğü kayalık alanda hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay dün gece Muratpaşa İlçesi Karaalioğlu Parkı Hıdırlık Kulesi yakınındaki falezlerde meydana geldi. 3 çocuk annesi 46 yaşındaki Leyla Yalçın, bir akrabası ile falezler üzerindeki seyir terasına geldi. Yakınının markete gittiği sırada Yalçın, dengesini kaybederek kayalık alana düştü. Durumu farkeden yakını olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Falezlerin alt kısmına ulaşan itfaiye ve polis Yalçın’ı bot ile Kaleiçi Yat Limanı’na çıkardı. Ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yalçın, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri yapılan Leyla Yalçın’ın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Adapazarı'na götürüldü.



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