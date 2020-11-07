Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Falezlerden düşen 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Falezlerden düşen 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Morg detay

Polis Kayalı Market Cenaze Gesi 

-Yakınları detay
-Falezler detay
-fotoğraf

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da 3 çocuk annesi kadın falezlerden düştüğü kayalık alanda hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay dün gece Muratpaşa İlçesi Karaalioğlu Parkı Hıdırlık Kulesi yakınındaki falezlerde meydana geldi. 3 çocuk annesi 46 yaşındaki Leyla Yalçın, bir akrabası ile falezler üzerindeki seyir terasına geldi. Yakınının markete gittiği sırada Yalçın, dengesini kaybederek kayalık alana düştü. Durumu farkeden yakını olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Falezlerin alt kısmına ulaşan itfaiye ve polis Yalçın’ı bot ile Kaleiçi Yat Limanı’na çıkardı. Ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yalçın, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri yapılan Leyla Yalçın’ın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Adapazarı'na götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı