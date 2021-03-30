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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Falezlerdeki manzaranın sonu denizde bitti

Falezlerdeki manzaranın sonu denizde bitti

Cep telefonu görüntüsü

Polis Hastane Kayalı Deniz Polisi Barla 

-Deniz polisinin botla gelmesi
-Kıyıya yanaşması
-Şahsın bottan alınması
-Üzerindeki battaniye detay
-Merkeze yürümesi

( ANTALYA )- Yaklaşık 20 metrelik falezlerden denize düşen kişiyi deniz polisi kurtardı ANTALYA

- Antalya’da Atatürk Parkı’ndaki yaklaşık 20 metre yükseklikten denize düşen kişiyi deniz polisi kurtardı. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı falezlerde meydana geldi. 33 yaşındaki İsmet Y, falezler üzerinden manzara izlerken rüzgarında etkisiyle dengesini kaybedip denize düştü. Yaklaşık 20 metreden denize bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kendi imkanlarıyla güçlükle kayalık alana çıkan İsmet Y, kurtarılmayı bekledi. İhbarla bölgeye gelen deniz polisi İsmet Y’yi bota aldı. Kaleiçi Yat Limanı’na çıkarılan İsmet Y’ye, polis üşümesini engellemek için battaniye verdi. Sağlık durumu iyi olan İsmet Y, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. (İA-
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