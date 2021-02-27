Falezlerdeki mağaradan çıkan siyah dumanlar itfaiye ve polisi alarma geçirdi

-İtfaiye ekiplerinin sarp araziden inmesi

-söndürme çalışması

-Konyaaltı sahili detay

-İsmail Acar detay

-Mağaradan çıkan dumanlar

-Çevredekilerin izlemesi

-İsmail Acar ve itfaiye ekiplerinin falezlerden yukarı çıkması

-Polisin İsmail Acar'ın bilgisine başvurması

-İsmail Acar röp.

-Yanan mağaradan detay



( ANTALYA -ÖZEL)- Plastik atık ve çöplerin yandığı mağarada, cezaevinden pandemi nedeniyle salıverilen bir kişinin yaşadığı ortaya çıktı ANTALYA



- Antalya’nın dünyaca ünlü falezlerindeki bir mağarada yangın çıktı. Plastik atık ve çöplerin yandığı mağarada pandemi nedeniyle cezaevinden yeni çıkan bir kişinin yaşadığı ortaya çıktı. Olay, dün öğlen saatlerinde Konyaaltı Caddesi yakınındaki falezlerde meydana geldi. Konyaaltı Sahili ve varyant seyir terasındaki vatandaşlar siyah dumanların çıktığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, dumanların falezlerdeki bir oyuktan çıktığını tespit edip, çalışma başlattı. Sarp kayalıklardan aşağı inen ekipler, mağaradaki yangını söndürdü. İçerisinde çok sayıda naylon poşet, plastik ve bir kişiye ait kişisel eşyaların bulunduğu mağara, simsiyah oldu. Çevredekiler ise olan biteni meraklı gözlerle izledi. Yangını duyup olay yerine gelen İsmail Acar (26) ismindeki bir kişi, mağarada kendisinin kaldığını söyledi.



“Bizi suça teşvik ediyorlar” Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatılırken, ekiplerle birlikte falezlerden yukarı çıkan Acar’ın polis tarafından bilgisine başvuruldu. Cezaevinden yakın zamanda pandemi sebebiyle çıktığını belirten Acar, “Sabıkam var ama yüz kızartıcı bir suçum yok. Gidiyoruz, hurda, çöp topluyoruz. Daha önce kaldığımız oyuklar demir bariyerlerle kapatıldı" dedi.





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