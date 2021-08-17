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Falezlerce ceset bulunduğunu duyan izlemeye koştu
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Falezlerce ceset bulunduğunu duyan izlemeye koştu

Falezlerce ceset bulunduğunu duyan izlemeye koştu

-Olay yerinden detay

Polis Savcı Kimlik Tespiti Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--İtfaiye aracı detay
--polisler detay
--İzleyen vatandaşlar
--Polis ekiplerin çalışması
--Cenazenin çıkartılması
--Cenaze aracına konulması

( ANTALYA )-Manzara izler gibi cesedin çıkarılmasını izlediler ANTALYA

- Antalya’da falezler üzerindeki bir parkta, erkek cesedi olduğunu duyan vatandaşlar, film izler gibi polis ekiplerinin çalışmalarını izledi. Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi’nde bulunan Yavuz Özcan Parkı’nda bugün öğle saatlerinde ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçtan itfaiye yardımıyla indirilen şahsın sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında çevredeki meraklı vatandaşlar ise hem denizden hem de parktan film izler gibi olayı izledi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin 20-25 yaşlarında olduğu öğrenildi. Şahsın cesedi, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (EA-İA-
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