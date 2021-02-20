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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Fal ve kapıdan satış dolandırıcılarına karşı vatandaşlar uyarıldı

Fal ve kapıdan satış dolandırıcılarına karşı vatandaşlar uyarıldı

Polisin sokakta gezmesi

Polis Dolandırıcılık 

-Evlerin zilini çalması
-Kadınları uyarması
-Uyarmadan detay
-Kadınlarla röp.

( ADANA )- Adana polisi son zamanlarda fal ve kapıdan satış bahanesiyle evlere gelip vatandaşların dolandırılması üzerine kent genelinde evleri tek tek gezerek bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı- Vatandaşlar kendi başlarına bu tür dolandırıcılık olayı gelmediğini ancak yakınlarının başına geldiğini polisin uyarısının yerinde olduğunu söyledi ADANA

- Adana polisi son zamanlarda fal ve kapıdan satış bahanesiyle evlere gelip vatandaşların dolandırılması üzerine kent genelinde evleri tek tek gezerek bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, son günlerde fal bakma ve kapıdan satış bahanesiyle evlere gelen şahısların vatandaşları dolandırması üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bu konuda çalışma yapılması vatandaşların bilinçlendirilmesi talimatını verdi. Adana’da bu tür olayların yaşandığı mahalleleri tek tek tespit eden polis oluşturulan ekiplerle evlere gidip uyarıda bulundu. Polis zilini çaldığı vatandaşlara, “Tanımadığınız kimseyi evinize almayın. Özellikle bu fal bakma ve tencere tava satma bahanesiyle gelen kişileri almayın. Onlar sizden değerli bir eşya istediği zaman vermeyin” diye uyardı. Polis bu yöntemle iki haftada yüzlerce evi gezip uyardı. Uyarılan vatandaşlar ise polise teşekkür ederek, “Bizim başımıza böyle olay gelmedi ancak yakınlarımızın başına geldi. Polis bizi bilgilendirdiği için şimdi daha bilinçli hareket edeceğiz” diye konuştu.

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