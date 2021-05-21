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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Faili meçhul cinayet 4 yıl sonra aydınlatıldı

Faili meçhul cinayet 4 yıl sonra aydınlatıldı

Zanlının emniyetten çıkartılıp adliyeye götürülmesi

( HATAY )- İskenderun ilçesinde 2017'de kaybolan 37 yaşındaki Nilgün Şimşek'in eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı HATAY

Polis Bild Polis Ekipleri Cinayet 


- Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 Nisan 2017 tarihinde kaybolan 37 yaşındaki Nilgün Şimşek'in eşi Mustafa Şimşek tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.4 Nisan 2017 tarihinde kaybolan 37 yaşındaki, kızları Nilgün Şimşek'in başına ne geldiği sorusuna yanıt aramak için 30 Ekim 2019 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuştu. Günlerce araştırılan şüpheli dosyada, kayıp Nilgün Şimşek'in eşi Mustafa Şimşek tarafından öldürüldüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Programın ardından çalışma başlatan İskenderun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, programda ortaya konulan delil ve tespitleri değerlendirmeye aldı. Günlerce işlenen konunun program kayıtlarını deşifre edip tape haline getiren polis ekipleri, röportaj veren tanıkları ifadeye çağırarak şahısların bildiklerini bir kez daha kayda geçirdi.Delil ve tespitlerle İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş yönetimindeki Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş bir dosya hazırladı. Bu dosyayı dün İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sunan ekipler, davanın seyrini değiştirdi. Mahkeme, dava kapsamında daha önce 22 ay cezaevinde kalan Mustafa Şimşek'in tutuklanmasına karar verdi. Şimşek, olayın üzerinden geçen 4 yılın ardından tutuklanarak İskenderun T Tipi Cezaevine gönderildi.
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