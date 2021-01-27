Faciaya sebep olan kamyonun sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı



- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde rampadan inerken kontrolden çıkan asfalt yüklü kamyonun 1 kişinin ölümüne sebep olduğu kazada, gözaltına alınan kamyon sürücüsü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 32 Evler Caddesi polis kontrol noktası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Cemal S. idaresindeki 34 VE 7318 plakalı özel bir firmaya ait asfalt yüklü kamyon, rampadan indiği esnada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon, karşı şeritten gelen Hakan Altun idaresindeki 06 EMK 60 plakalı Volkswagen marka lüks otomobil ile Eray Demircan idaresindeki 34 ZTK 73 plakalı Seat marka otomobilin üzerine devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonun altında kalan iki araçta kullanılamaz hale geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada adeta kağıt gibi ezilen lüks otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer araçta bulunan Eray Demircan, eşi Ebru Demircan ile ismi öğrenilemeyen çocukları ve kamyon sürücüsü Mehmet Cemal S. yaralandı. Kazada hafif yaralanan kamyon şoförü ise kontrollerinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen asfalt yüklü kamyonun sürücüsü Mehmet Cemal S. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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