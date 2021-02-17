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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Facianın yaşandığı Beyrut limanında, onarım çalışmaları yavaş ilerliyor - Patlamanın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen soruşturma sürüyor

- Facianın yaşandığı Beyrut limanında, onarım çalışmaları yavaş ilerliyor - Patlamanın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen soruşturma sürüyor

lübnan’dan detay

Milyar Dolar Sivil Toplum Lübnan Tazminat Ödemesi Amonyum Nitrat 

-İHA tarafından çekilen özel görüntü

( BEYRUT ) - (ÖZEL) Facianın yaşandığı Beyrut limanında, onarım çalışmaları yavaş ilerliyor- Patlamanın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen soruşturma sürüyor BEYRUT

- Ağustos ayının başında şiddetli patlama ile sarsılan Beyrut Limanı’na ilişkin soruşturma devam ederken, onarım çalışmaları ise patlamanın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen yavaş ilerliyor. Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu büyük çaplı yangın çıkmıştı. Limanda meydana gelen şiddetli patlamada 200’den fazla kişi hayatını kaybetmiş 6 bin kişi yaralanmış, 300 binden fazla kişi de evsiz kalmıştı. Beyrut’un “felaket bölgesi” ilan edildiği olayın ardından ülkede ekonomik sorunlar ortaya çıktı. Limandaki hasarın 4.5 milyar dolar olduğu ifade edilirken patlamanın ardından Beyrut Savcısı Fadi Sawwan önderliğinde başlatılan soruşturma sürüyor. Lübnanlı resmi kaynaklar, patlamanın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen patlamanın Beyrut Limanında yol açtığı hasarın büyük olması nedeniyle limanın eski haline dönmesinin yıllar alabileceğini açıkladı.
Patlamadan sonra Beyrut Liman Genel Müdürü Yönetim Kurulu Geçici Başkanı Bassem Al Kaysi, İHA’ya telefonla yaptığı açıklamada, "Patlama nedeniyle meydana gelen hasara rağmen limanın bir kısmı hizmete başladı.
Hizmete başlayan kısımda, geçtiğimiz 5 ay boyunca farklı ülkelerden gelen yaklaşık 335 bin konteynerden indirme ve yüklemek işlemleri yapıldı” dedi.
Limanın yeniden inşa süreci yavaş ilerlerken Lübnanlılar hayır kurumlarının ve sivil toplumların yardımıyla evini, ofisini veya iş yerini onarmaya çalışıyor. Limanın yakınlarındaki büyük şirketler ise sigorta şirketlerinden tazminatlarını alabilmek yasal süreçleri başlattı. Ancak, sigorta şirketleri de sıkıntılar yaşadığı için tazminat ödemesi yapamıyor.
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