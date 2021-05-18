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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Faciadan kıl payı dönüldü

Faciadan kıl payı dönüldü

EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ

İlk Müdahale Hastane Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-ARAÇTAN GÖRÜNTÜ
-ARACIN ÇEKİLMESİ

( ZONGULDAK )- Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı ZONGULDAK

- Zonguldak’ta direksiyon hakimiyeti kaybeden kamyonet sürücüsü evin önünde bulunan duvara çarptı. Kazada faciadan dönülürken araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kapuz Mahallesi Uzunkum Caddesi üzerinde meydana geldi. 67 AN 358 plakalı araç sürücüsü Kilimli istikametinden Zonguldak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybedip yolun karşısında bulunan evin yanında bulunan duvara çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada araç içinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 sağlık ekipleri araç içinde sıkışan yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yolun kenarında askıda kalan aracı vinç yardımıyla çekerek kurtardı. Kaza nedeniyle aksayan trafik kamyonetin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı. (SÖ-
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